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मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में अगले 5 दिन कम बारिश होने की आशंका, देश के पश्चिमी हिस्से से बादल गायब - WESTERN REGION

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कम बारिश होने की आशंका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 10:43 PM IST

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मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में अगले 5 दिन कम बारिश होने की संभावना है. ऐसा इसलिए, क्योंकि देश के पश्चिमी हिस्से से बादल गायब हो गए हैं. नई सैटेलाइट तस्वीरों में बादल पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों  की तरफ चले गए हैं. यही वजह है कि इन राज्यों में भारी बारिश हो रही है. यूपी के हापुड़ में तेज बारिश से अंडरपास में पानी भर गया. थार कार डूब गई। बिजनौर में गंगा और उसकी सहायक मालन नदी उफान पर है. कई छोटे पुल डूब गए हैं, प्रदेश में 3 दिन में 15 लोगों की मौत हो चुकी है. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में देर रात भारी बारिश के कारण चलती पिकअप पर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया. मलबे और बोल्डरों की चपेट में आने से गाड़ी पूरी तरह पिचक गई. ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी डेंजर लेवल के मार्क तक आ गया है।  हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के कारण न्यू शिमला के पास राजहाना गांव में लैंडस्लाइड हो गई। कई वाहन मलबे में दब गए। वहीं 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। मिजोरम के लुंगलेई जिले में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया. 80 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. राज्य में 29 जगह लैंडस्लाइड हुई. लुंगलेई जिले के बुआल्ते गांव के पास नेशनल हाईवे 54 बंद हो गया है, जहां पिछले चार दिनों से कई पर्यटक फंसे हुए हैं. राजस्थान में मानसून धीमा पड़ गया है। बीते 24 घंटे में अलवर श्रीगंगानगर, चूरू में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अब 15 जुलाई से मानसून के फिर से तेजी पकड़ने की उम्मीद है। राजस्थान के 24 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य या कम बारिश हुई है। बिहार में पटना समेत 4 जिलों में शनिवार सुबह बारिश हुई। बांका, बक्सर, खगड़िया में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को राज्य के 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में अगले 5 दिन कम बारिश होने की संभावना है. ऐसा इसलिए, क्योंकि देश के पश्चिमी हिस्से से बादल गायब हो गए हैं. नई सैटेलाइट तस्वीरों में बादल पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों  की तरफ चले गए हैं. यही वजह है कि इन राज्यों में भारी बारिश हो रही है. यूपी के हापुड़ में तेज बारिश से अंडरपास में पानी भर गया. थार कार डूब गई। बिजनौर में गंगा और उसकी सहायक मालन नदी उफान पर है. कई छोटे पुल डूब गए हैं, प्रदेश में 3 दिन में 15 लोगों की मौत हो चुकी है. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में देर रात भारी बारिश के कारण चलती पिकअप पर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया. मलबे और बोल्डरों की चपेट में आने से गाड़ी पूरी तरह पिचक गई. ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी डेंजर लेवल के मार्क तक आ गया है।  हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के कारण न्यू शिमला के पास राजहाना गांव में लैंडस्लाइड हो गई। कई वाहन मलबे में दब गए। वहीं 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। मिजोरम के लुंगलेई जिले में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया. 80 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. राज्य में 29 जगह लैंडस्लाइड हुई. लुंगलेई जिले के बुआल्ते गांव के पास नेशनल हाईवे 54 बंद हो गया है, जहां पिछले चार दिनों से कई पर्यटक फंसे हुए हैं. राजस्थान में मानसून धीमा पड़ गया है। बीते 24 घंटे में अलवर श्रीगंगानगर, चूरू में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अब 15 जुलाई से मानसून के फिर से तेजी पकड़ने की उम्मीद है। राजस्थान के 24 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य या कम बारिश हुई है। बिहार में पटना समेत 4 जिलों में शनिवार सुबह बारिश हुई। बांका, बक्सर, खगड़िया में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को राज्य के 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

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