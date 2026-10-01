देश में सामान्य से 13% कम हुई बारिश, दक्षिण और पूर्वोत्तर सबसे अधिक प्रभावित

देश से मानसून की वापसी का दौर जारी है, लेकिन इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य से करीब 13 फीसदी कम बारिश हुई. ये 2001 के बाद चौथी सबसे कम बारिश वाला साल रहा. पूरे सीजन में बारिश एक जैसी नहीं हुई. जून की शुरुआत नॉर्मल से करीब 65 फीसदी कम बारिश से हुई. फिर जुलाई में यह 101 फीसदी तक ठीक हो गई, लेकिन अगस्त में ये गिरकर लगभग 84 फीसदी रह गयी. सितंबर में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम की वजह से थोड़ी सुधार हुआ. मौसम विभाग के मुताबिक, अक्टूबर में ज्यादातर हिस्सों में कम बारिश और तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है.

भौगोलिक रूप से बात करें तो दक्षिण भारत में सामान्य से करीब 24 फीसदी और पूर्वोत्तर में करीब 26 फीसदी कम बारिश हुई. बिहार, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में भी बारिश कम हुई. मध्य और पूर्वोत्तर भारत का हाल कहीं बेहतर रहा. मध्य भारत में नॉर्मल बारिश का लगभग 97 फीसदी और उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 94 फीसदी बारिश हुई. बारिश की कमी के लिए अल-नीनों को जिम्मेदार बताया जा रहा है. एल नीनो अभी भी मजबूत है. इसके सर्दियों और वसंत के मौसम पर असर डालने की संभावना है.