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उत्तर भारत में 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी

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उत्तर भारत में 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2026 at 8:01 PM IST

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दक्षिण-पश्चिम मानसून उम्मीद से पहले ही वापस होना शुरू हो गया था, लेकिन नई मौसम प्रणालियों की वजह से देश से इसकी पूरी तरह विदाई में देरी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज कई राज्यों के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है, और यह अनिश्चित मौसम अगले कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है. पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला ऊपरी अक्षांशों पर असर डाल रही है, इसने बंगाल की खाड़ी और बिहार तथा झारखंड के कुछ हिस्सों में एक चक्रवाती परिसंचरण  को तेज कर दिया है. ये प्रणालियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी खींच रही हैं. इसके साथ ही, हरियाणा से लेकर गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल तक फैली एक ट्रफ (कम दबाव की रेखा) भी हवा को ऊपर उठाने और गंगा के मैदानों पर बादल बनाने में मदद कर रही है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून उम्मीद से पहले ही वापस होना शुरू हो गया था, लेकिन नई मौसम प्रणालियों की वजह से देश से इसकी पूरी तरह विदाई में देरी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज कई राज्यों के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है, और यह अनिश्चित मौसम अगले कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है. पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला ऊपरी अक्षांशों पर असर डाल रही है, इसने बंगाल की खाड़ी और बिहार तथा झारखंड के कुछ हिस्सों में एक चक्रवाती परिसंचरण  को तेज कर दिया है. ये प्रणालियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी खींच रही हैं. इसके साथ ही, हरियाणा से लेकर गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल तक फैली एक ट्रफ (कम दबाव की रेखा) भी हवा को ऊपर उठाने और गंगा के मैदानों पर बादल बनाने में मदद कर रही है.

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