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MP-UP समेत 11 राज्यों में बदला मौसम, आंधी-बारिश से पारा लुढ़का…केरल में मानसून की दस्तक जल्द - WEATHER UPDATE

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Rain and thunderstorm bring relief across India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 4:40 PM IST

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देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादलों के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत 11 राज्यों में बारिश से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. आगरा में तेज बारिश से सड़कों और फुटपाथों को नुकसान हुआ, जबकि मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मौसम से जुड़ी घटनाओं में जान-माल का नुकसान भी हुआ. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून जल्द केरल पहुंच सकता है और अगले कुछ दिनों में वहां भारी बारिश की संभावना है. राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है.

देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादलों के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत 11 राज्यों में बारिश से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. आगरा में तेज बारिश से सड़कों और फुटपाथों को नुकसान हुआ, जबकि मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मौसम से जुड़ी घटनाओं में जान-माल का नुकसान भी हुआ. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून जल्द केरल पहुंच सकता है और अगले कुछ दिनों में वहां भारी बारिश की संभावना है. राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है.

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