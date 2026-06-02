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23 राज्यों में आंधी-बारिश का असर, गर्मी से राहत; कई इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं का अलर्ट - WEATHER UPDATE

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Rain and thunderstorm relief across 23 states in India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 4:49 PM IST

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देश के 23 राज्यों में जून की शुरुआत बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. आगरा में तेज बारिश के कारण जलभराव, सड़क धंसने और मकान का हिस्सा गिरने जैसी घटनाएं सामने आईं. दिल्ली में 1 जून का दिन पिछले तीन वर्षों में सबसे ठंडा रहा. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश जारी रह सकती है. वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंचने के करीब है. पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिण भारत और तटीय इलाकों में भी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है.

देश के 23 राज्यों में जून की शुरुआत बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. आगरा में तेज बारिश के कारण जलभराव, सड़क धंसने और मकान का हिस्सा गिरने जैसी घटनाएं सामने आईं. दिल्ली में 1 जून का दिन पिछले तीन वर्षों में सबसे ठंडा रहा. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश जारी रह सकती है. वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंचने के करीब है. पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिण भारत और तटीय इलाकों में भी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है.

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