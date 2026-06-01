देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, बादल और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे फिलहाल हीटवेव की स्थिति समाप्त हो गई है. राजस्थान में लगातार दूसरे दिन धूल भरी आंधी चली, जबकि जैसलमेर में रेतीले तूफान का असर देखा गया. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, वहीं उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा. इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, जिससे देश में बारिश के मौसम की औपचारिक शुरुआत हो गई. हालांकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार जून से सितंबर के बीच औसत वर्षा सामान्य से कम रह सकती है, जिससे बारिश आधारित खेती वाले क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है.