नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है. लेकिन दक्षिणी दिल्ली की एमबी रोड पर हल्की बारिश ने ही जल निकासी के इंतज़ामों की पोल खोल दी है. यहां सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है.यहां सड़कों पर नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर पहुंच गया और लोगों को आने-जाने में नारकिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. ये कोई पहली बार नहीं है कि यहां इस तरह की स्थिति है. यहां कई सालों से लोग ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं. ये जलजमाव कई बार बड़े हादसों की वजह भी बनता है. यहां के लोगों ने कई बार यहां के जिम्मेदारों से इस मुद्दे पर ध्यान दिलवाने की कोशिश की लेकिन नतीजा अब तक सिफर ही है. ऐसे में यहां के स्थानीय लोगों में अपने जन प्रतिनिधियों के प्रति काफी गुस्सा है. अब वो दिल्ली सरकार से यहां की स्थिति को बेहतर करने की अपील कर रहे है.

