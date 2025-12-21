ETV Bharat / Videos

रेलवे ने बढ़ाया किराया, नॉन-एसी यात्रियों को 500 KM के लिए 10 रुपये ज़्यादा देने होंगे, 26 दिसंबर से लागू होगा बढ़ा हुआ किराया - INDIAN RAILWAYS TICKET FARE HIKE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:19 PM IST

रेलवे ने किराया बढ़ाने का एलान किया है, जो 26 दिसंबर, 2025 से लागू होगा. नॉन-एसी कोच में 500 किमी की यात्रा के लिए यात्रियों को अतिरिक्त 10 रुपये देने होंगे. साधारण श्रेणी में 215 किमी से कम की यात्रा के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. 215 किमी से ज़्यादा की यात्रा के लिए, ऑर्डिनरी क्लास में प्रति किमी 1 पैसे और मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी क्लास के लिए प्रति किमी 2 पैसे की किराया बढ़ोतरी होगी. भारतीय रेलवे को किराए में इस बढ़ोतरी से 600 करोड़ रुपये के रेवेन्यू में बढ़ोतरी की उम्मीद है. नई संरचना के अनुसार, सबअर्बन और मंथली सीज़न टिकट के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. यह इस साल किराए में दूसरी बढ़ोतरी है. जुलाई 2025 में, रेलवे ने 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये, 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये और 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की किराया बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

