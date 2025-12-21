रेलवे ने किराया बढ़ाने का एलान किया है, जो 26 दिसंबर, 2025 से लागू होगा. नॉन-एसी कोच में 500 किमी की यात्रा के लिए यात्रियों को अतिरिक्त 10 रुपये देने होंगे. साधारण श्रेणी में 215 किमी से कम की यात्रा के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. 215 किमी से ज़्यादा की यात्रा के लिए, ऑर्डिनरी क्लास में प्रति किमी 1 पैसे और मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी क्लास के लिए प्रति किमी 2 पैसे की किराया बढ़ोतरी होगी. भारतीय रेलवे को किराए में इस बढ़ोतरी से 600 करोड़ रुपये के रेवेन्यू में बढ़ोतरी की उम्मीद है. नई संरचना के अनुसार, सबअर्बन और मंथली सीज़न टिकट के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. यह इस साल किराए में दूसरी बढ़ोतरी है. जुलाई 2025 में, रेलवे ने 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये, 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये और 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की किराया बढ़ोतरी की घोषणा की थी.