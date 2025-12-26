ETV Bharat / Videos

रेल यात्रियों को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, लागू हुआ बढ़ा किराया - RAIL PASSENGERS PAY MORE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रेल यात्रियों को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 9:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रेल गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए आज का दिन बड़ा अहम है.  शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 से रेल में सफर करने वालों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. भारतीय रेलवे ने ट्रेन के किराए में बढ़ोत्तरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह बढ़ोत्तरी आज शुक्रवार से लागू हो गया. बता दें, भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से साधारण किराए में 1 पैसे प्रति किमी. और मेल/एक्सप्रेस समेत एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी. किराया बढ़ाया है. पहले 215 किमी. तक के किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है. रेलवे मंत्रालय ने यह घोषणा 21 दिसंबर को की थी.

रेलवे ने पहले 215 किमी. तक के किराए में यात्रियों को राहत दी है. रेल मंत्रालय की मानें तो यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने और संचालन के सुगमता के लिए किराए में बढ़ोत्तरी की बात कही गई है. आइये विस्तार से जानते हैं कि क्या होंगे बदलाव. यहां बता दें, कि रेलवे का नया किराया 26 दिसंबर से ही प्रभावी माना जाएगा. इससे पहले टिकट बुक कराने वालों को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है. जो टिकट आज शुक्रवार के बुक किए जाएंगे, उन्हीं पर ही यह नियम लागू होगा.

रेल गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए आज का दिन बड़ा अहम है.  शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 से रेल में सफर करने वालों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. भारतीय रेलवे ने ट्रेन के किराए में बढ़ोत्तरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह बढ़ोत्तरी आज शुक्रवार से लागू हो गया. बता दें, भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से साधारण किराए में 1 पैसे प्रति किमी. और मेल/एक्सप्रेस समेत एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी. किराया बढ़ाया है. पहले 215 किमी. तक के किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है. रेलवे मंत्रालय ने यह घोषणा 21 दिसंबर को की थी.

रेलवे ने पहले 215 किमी. तक के किराए में यात्रियों को राहत दी है. रेल मंत्रालय की मानें तो यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने और संचालन के सुगमता के लिए किराए में बढ़ोत्तरी की बात कही गई है. आइये विस्तार से जानते हैं कि क्या होंगे बदलाव. यहां बता दें, कि रेलवे का नया किराया 26 दिसंबर से ही प्रभावी माना जाएगा. इससे पहले टिकट बुक कराने वालों को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है. जो टिकट आज शुक्रवार के बुक किए जाएंगे, उन्हीं पर ही यह नियम लागू होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIL PASSENGERS
RAIL PASSENGERS PAY MORE
INDIAN RAILWAY
INCREASED FARES
RAIL PASSENGERS PAY MORE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

India condemns the killing of Hindus

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की भारत ने की निंदा

December 26, 2025 at 11:00 PM IST
Tirupati Balaji right in his living room!

स्टील कंपनी के GM ने लिविंग रूम में ही बसा लिया तिरुपति बालाजी का दरबार !

December 26, 2025 at 10:50 PM IST
Unique Numismatic Museum

धुबरी में एक फास्ट फूड विक्रेता द्वारा स्थापित अनोखा सिक्का संग्रहालय

December 26, 2025 at 10:34 PM IST
President honored 20 children

राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित

December 26, 2025 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.