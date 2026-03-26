जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में घाटी में कई जगहों पर छापे मारे. अधिकारियों के मुताबिक ये रेड तीन जिलों में 10 जगहों पर की गई. गांदरबल जिले में छह जगह, शोपियां में तीन और श्रीनगर में एक जगह पर तलाशी ली गई. इस आतंकी माड्यूल को गांदरबल का रहने वाला शब्बीर लोन ऑपरेट कर रहा है. जो लश्करे तैयबा से जुड़ा है. बांग्लादेश में बैठकर इस आतंकी माड्यूल के लिए काम कर रहा है. अधिकारियों ने बताया कि हाल में सीआईके थाने में दर्ज आतंकवाद संबंधी एक मामले की जांच के तहत अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर छापेमारी की जा रही है. वहीं कोरोनाकाल के धोखाधड़ी के एक मामले में EOW ने श्रीनगर और बडगाम में कई जगहों की तलाशी ली. ये मामला नई दिल्ली के नजफगढ़ की संजय ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर की गई.