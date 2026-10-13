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राहुल की याचिका में 10 कमियां, रजिस्ट्री ने कोर्ट फीस में बताई 200 रुपये से ज़्यादा की कमी

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राहुल की याचिका में 10 कमियां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2026 at 5:42 PM IST

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें कई कमियों की बात सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 10 से ज्यादा कमियों की बात कही है, इनमें कोर्ट फीस की 200 रुपये से ज्यादा की कमी की बात शामिल है. साथ ही, पिटीशन में कुछ ऐसे पेज को मार्क किया गया है, जो पढ़े नहीं जा सकते हैं या फिर गायब हैं. इसके अलावा, रजिस्ट्री ने याचिका फाइल करने वाले वकील से कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की क्लियर कॉपी जमा करने को कहा. मल्लिकार्जुन खड़गे इस केस में एक पिटीशनर हैं. याचिका में कमी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.  

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दे कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े हर विवादित फैसले के संबंध में चुनाव आयुक्तों द्वारा रिकॉर्ड की गई पूरी फाइलें, एजेंडा, मिनट्स, नोटिंग और आपत्तियां, साथ ही संबंधित ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स को 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें कई कमियों की बात सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 10 से ज्यादा कमियों की बात कही है, इनमें कोर्ट फीस की 200 रुपये से ज्यादा की कमी की बात शामिल है. साथ ही, पिटीशन में कुछ ऐसे पेज को मार्क किया गया है, जो पढ़े नहीं जा सकते हैं या फिर गायब हैं. इसके अलावा, रजिस्ट्री ने याचिका फाइल करने वाले वकील से कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की क्लियर कॉपी जमा करने को कहा. मल्लिकार्जुन खड़गे इस केस में एक पिटीशनर हैं. याचिका में कमी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.  

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दे कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े हर विवादित फैसले के संबंध में चुनाव आयुक्तों द्वारा रिकॉर्ड की गई पूरी फाइलें, एजेंडा, मिनट्स, नोटिंग और आपत्तियां, साथ ही संबंधित ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स को 

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