पीएम मोदी और शाह को राहुल की खुली चुनौती, आप Gen-Z को धमका नहीं सकते, सावधान रहें - नीट पेपर लीक 2026
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Published : July 31, 2026 at 11:00 PM IST
नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तमाम बयानबाजी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर दोनों नेताओं पर हमला बोला है. बता दें, नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का मामला बेहद गर्म है. इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने हमले तेज करते हुए छात्रों की आवाज दबाने और दमनकारी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह- आप Gen-Z को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी. अब आप FIR कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें.
नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तमाम बयानबाजी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर दोनों नेताओं पर हमला बोला है. बता दें, नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का मामला बेहद गर्म है. इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने हमले तेज करते हुए छात्रों की आवाज दबाने और दमनकारी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह- आप Gen-Z को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी. अब आप FIR कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें.