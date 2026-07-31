ETV Bharat / Videos

पीएम मोदी और शाह को राहुल की खुली चुनौती, आप Gen-Z को धमका नहीं सकते, सावधान रहें - नीट पेपर लीक 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पीएम मोदी और शाह को राहुल की खुली चुनौती (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तमाम बयानबाजी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर दोनों नेताओं पर हमला बोला है. बता दें, नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का मामला बेहद गर्म है. इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने हमले तेज करते हुए छात्रों की आवाज दबाने और दमनकारी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह- आप Gen-Z को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी. अब आप FIR कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें.

नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तमाम बयानबाजी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर दोनों नेताओं पर हमला बोला है. बता दें, नीट पेपर लीक और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का मामला बेहद गर्म है. इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने हमले तेज करते हुए छात्रों की आवाज दबाने और दमनकारी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह- आप Gen-Z को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी. अब आप FIR कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL CRITICIZES MODI AND SHAH
RAHUL TARGETS PM MODI AMIT SHAH
CJP PROTEST
नीट पेपर लीक 2026
RAHUL CRITICIZES MODI AND SHAH

संबंधित ख़बरें

सामान्य से कम बारिश

उत्तर भारत में अब तक सामान्य से कम बारिश, अगस्त में राहत की उम्मीद

July 31, 2026 at 10:22 PM IST
नोएडा की महिला पर हुई FIR

PM मोदी पर अभद्र भाषा मामला: नोएडा की महिला पर हुई FIR, सौरभ दास का केंद्र पर निशाना

July 31, 2026 at 9:56 PM IST
दो लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम में बाढ़ : मरने वालों की संख्या 80 हुई, दो लाख से अधिक लोग प्रभावित

July 31, 2026 at 9:01 PM IST
सुरक्षाकर्मियों के परिजनों का छलका दर्द

CJP का संसद मार्च: सुरक्षाकर्मियों के परिजनों का नेताओं पर आरोप, एकतरफा नैरेटिव नहीं बनाने की अपील

July 31, 2026 at 8:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.