ETV Bharat / Videos

विपक्षी नेताओं संग राहुल@चाय-पे-चर्चा, बोले- सजा दिलाकर रहूंगा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राहुल की इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चाप-पे-चर्चा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2026 at 10:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं और छात्र संगठनों व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को चाय पर बुलाया. बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से भी बात की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने पिछले चार दिनों में इंडिया गठबंधन की पहलों की जबरदस्त सफलता देखी है. उन्होंने कहा, "राहुल और अन्य नेताओं ने जनता के मुद्दों को बहुत गंभीरता और लगन से उठाया. इतनी बड़ी संख्या में लोग शायद ही कभी इकट्ठा हुए हों. दिल्ली में यह पहली बार है जब युवा और नागरिक पूरी तरह से अपनी पहल पर एक साथ आए हैं. आपने यह देखा है, इसलिए मैं और विस्तार से नहीं बताना चाहता. अब हर कोई पीएम मोदी की वोट चुराने की योजना का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है." मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हम सब यहां एक साथ खड़े हैं. जैसा कि मैंने कल कहा था, कोई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं. सिर्फ एक ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसका एक ही मकसद है. भारत में लोकतंत्र को बहाल करना. इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है. चुनाव व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है. संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है. हम इस देश में लोकतांत्रिक शासन, यानी असली लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं और छात्र संगठनों व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को चाय पर बुलाया. बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से भी बात की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने पिछले चार दिनों में इंडिया गठबंधन की पहलों की जबरदस्त सफलता देखी है. उन्होंने कहा, "राहुल और अन्य नेताओं ने जनता के मुद्दों को बहुत गंभीरता और लगन से उठाया. इतनी बड़ी संख्या में लोग शायद ही कभी इकट्ठा हुए हों. दिल्ली में यह पहली बार है जब युवा और नागरिक पूरी तरह से अपनी पहल पर एक साथ आए हैं. आपने यह देखा है, इसलिए मैं और विस्तार से नहीं बताना चाहता. अब हर कोई पीएम मोदी की वोट चुराने की योजना का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है." मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हम सब यहां एक साथ खड़े हैं. जैसा कि मैंने कल कहा था, कोई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं. सिर्फ एक ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसका एक ही मकसद है. भारत में लोकतंत्र को बहाल करना. इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है. चुनाव व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है. संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है. हम इस देश में लोकतांत्रिक शासन, यानी असली लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI HOSTS TEA PARTY
राहुल गांधी चाय पे चर्चा इंडिया
RAHUL GANDHI
GYANESH KUMAR
RAHUL GANDHI HOSTS TEA PARTY

संबंधित ख़बरें

अभिजीत दिपके का पीएम मोदी पर निशाना

विरोध प्रदर्शनों से डरते हैं पीएम मोदी, पूरा देश जंतर-मंतर बन जाएगा: अभिजीत दिपके

October 13, 2026 at 9:41 PM IST
NPCI DECISION ON MERCHANT DISCOUNT RATE

UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का फैसला दिवाली तक टाल, NPCI ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया निर्णय

October 13, 2026 at 8:15 PM IST
CRIMINAL DEFAMATION CASE AGAINST RAHUL GANDHI PM MODI COMMENT

सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को दी राहत, ट्रायल पर लगाई रोक

October 13, 2026 at 6:21 PM IST
राहुल की याचिका में 10 कमियां

राहुल की याचिका में 10 कमियां, रजिस्ट्री ने कोर्ट फीस में बताई 200 रुपये से ज़्यादा की कमी

October 13, 2026 at 5:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.