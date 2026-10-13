विपक्षी नेताओं संग राहुल@चाय-पे-चर्चा, बोले- सजा दिलाकर रहूंगा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं और छात्र संगठनों व सिविल सोसाइटी के सदस्यों को चाय पर बुलाया. बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से भी बात की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने पिछले चार दिनों में इंडिया गठबंधन की पहलों की जबरदस्त सफलता देखी है. उन्होंने कहा, "राहुल और अन्य नेताओं ने जनता के मुद्दों को बहुत गंभीरता और लगन से उठाया. इतनी बड़ी संख्या में लोग शायद ही कभी इकट्ठा हुए हों. दिल्ली में यह पहली बार है जब युवा और नागरिक पूरी तरह से अपनी पहल पर एक साथ आए हैं. आपने यह देखा है, इसलिए मैं और विस्तार से नहीं बताना चाहता. अब हर कोई पीएम मोदी की वोट चुराने की योजना का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है." मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हम सब यहां एक साथ खड़े हैं. जैसा कि मैंने कल कहा था, कोई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं. सिर्फ एक ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसका एक ही मकसद है. भारत में लोकतंत्र को बहाल करना. इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है. चुनाव व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है. संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है. हम इस देश में लोकतांत्रिक शासन, यानी असली लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं.