कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वायरल वीडियो को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में ट्रेन की बोगी में भीड़ के बीच एक युवक अस्वस्थ हालत में दिखाई दे रहा था, जिसे लेकर राहुल गांधी ने छात्रों की यात्रा संबंधी परेशानियों का मुद्दा उठाया. हालांकि, पूर्व मध्य रेलवे ने बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो उनकी सीमा से संबंधित नहीं है और इसे पाटलिपुत्र स्टेशन की घटना बताना गलत है. रेलवे ने किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि से भी इनकार किया. इसके बाद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत जानकारी साझा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.