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राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, हिमंत बिस्वा सरमा को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम - RAHUL GANDHI ASSAM RALLY

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राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 10:40 PM IST

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असम की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी और  मुख्यमंत्री  हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर निशाना साधा. उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया. उन्होंने सीएम हिमंता पर लोगों को छलने का आरोप लगाया.राहुल गांधी ने प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग की तारीफ की. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘जुबिन गर्ग ने अपना पूरा जीवन असम के लोगों को एकजुट करने में लगाया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. कांग्रेस की विचारधारा भी ऐसी ही है, नफरत के खिलाफ प्यार फैलाने की.’’ गांधी ने आरोप लगाया कि सरमा के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार लोगों और समुदायों के बीच नफरत फैला रही है. उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें कुछ दिन और बोलने दीजिए.  इसके बाद असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, भले ही वह माफी क्यों न मांगें.’’

असम की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी और  मुख्यमंत्री  हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर निशाना साधा. उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया. उन्होंने सीएम हिमंता पर लोगों को छलने का आरोप लगाया.राहुल गांधी ने प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग की तारीफ की. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘जुबिन गर्ग ने अपना पूरा जीवन असम के लोगों को एकजुट करने में लगाया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. कांग्रेस की विचारधारा भी ऐसी ही है, नफरत के खिलाफ प्यार फैलाने की.’’ गांधी ने आरोप लगाया कि सरमा के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार लोगों और समुदायों के बीच नफरत फैला रही है. उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें कुछ दिन और बोलने दीजिए.  इसके बाद असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, भले ही वह माफी क्यों न मांगें.’’

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