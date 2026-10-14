राहुल गांधी ने युवा प्रदर्शकारियों के साथ मीडिया से की बात, दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदर्शकारियों के साथ मीडिया से बात की. उन्होंने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि."यह भारत है. अमित शाह, इसे जरा ध्यान से देखिए. यहां न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न किसी खास जाति का व्यक्ति. न कोई महिला है, न पुरुष. यहां सिर्फ एक आवाज है, एक विरोध है. यह भारत की आवाज है और आप इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं. पीएम भी इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं. मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं. इस आवाज के खिलाफ खड़े नहीं होइए. कोई भी इस आवाज के खिलाफ नहीं टिक सकता. पुलिस वालों के मामले में मैंने सभी छात्रों से कहा है कि वे वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखें और उनके पास जो भी साक्ष्य है उसे मेरे पास भेंजे. जब यह पूरा मामला खत्म हो जाएगा, तो हम उन सभी सबूतों का इस्तेमाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सजा मिले. फिर चाहे वह पीएम नरेंद्र मोदी हों या ज्ञानेश कुमार या फिर अमित शाह हों या फिर वह कॉन्स्टेबल ही क्यों न हो जो हमारे बच्चों पर हाथ उठा रहा है." उनके साथ मौजूद प्रोट्स्टर ने पुलिस पर मारपीट और बर्बरता के आरोप लगाए.