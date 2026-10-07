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आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश मामला, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज

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RAHUL GANDHI PRIYANKA GANDHI FIR AKASHVANI BHAVAN DELHI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2026 at 5:30 PM IST

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक के विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज की है.

गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने निर्वाचन आयोग की ओर मार्च निकाला था, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया था। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल होकर धरने पर बैठ गए थे. करीब नौ घंटे चले इस गतिरोध के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक के विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज की है.

गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने निर्वाचन आयोग की ओर मार्च निकाला था, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया था। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल होकर धरने पर बैठ गए थे. करीब नौ घंटे चले इस गतिरोध के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था.

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