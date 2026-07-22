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NEET और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला: 'शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा, PM मोदी मांगें माफी - DHARMENDRA PRADHAN

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NEET और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 9:30 PM IST

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और देश की शिक्षा व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है. 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए राहुल ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम अब 'धांधली' का शिकार हो गया है. उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हैं.

राहुल गांधी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं: पहला- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा, दूसरा- छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर सख्त कार्रवाई और तीसरा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से माफी. ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और देश की शिक्षा व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है. 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए राहुल ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम अब 'धांधली' का शिकार हो गया है. उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में 152 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हैं.

राहुल गांधी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं: पहला- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा, दूसरा- छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर सख्त कार्रवाई और तीसरा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से माफी. ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

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