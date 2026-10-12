'यह सरकार से लड़ाई नहीं, संविधान बचाने की मुहिम है', सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले राहुल गांधी का बड़ा हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले एक तीखा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह मार्च 'शिवजी की बारात' की तरह है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया है और प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रेनें व बसें रोकी जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के संविधान को बचाने की एक बड़ी मुहिम है. जब तक विपक्ष को न्याय नहीं मिलता और उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह प्रदर्शन और मार्च लगातार जारी रहेगा.