सुसाइड केस पर सियासत, राहुल ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, बोले-'दलितों के साथ ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं' - IPS SUICIDE CASE

Published : October 14, 2025 at 7:03 PM IST

राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में दिवंगत दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि दलितों के साथ ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के परिवार से वादे के तीन दिन बाद भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई हैं. उन्होंने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी IPS पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की. उन्होने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी.

फिलहाल दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है.परिवार DGP शत्रुजीत कपूरऔर रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है.

