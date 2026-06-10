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राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, भगवान राम के काल्पनिक पात्र मामले में फिर से होगी सुनवाई - RAHUL GANDHI MAY FACE TROUBLES

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भगवान राम के काल्पनिक पात्र मामले में फिर से होगी सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 10:10 PM IST

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. एक विवादित बयान के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय की निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें इस परिवाद को खारिज किया गया था. अब वाराणसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होगी और उन्हें उपस्थित होकर जमानत करानी पड़ेगी. वाराणसी के वकील हरिशंकर पांडेय के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भगवान राम को काल्पनिक कहा था. इस मामले में निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था, जिर पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और राहुल गांधी के सामने एक और कानूनी संकट खड़ा होगा. इस मामले में वकील का कहना है कि अगर ये मुकदमा चलता है और ट्रायल सही निकल गया, तो राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. एक विवादित बयान के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय की निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें इस परिवाद को खारिज किया गया था. अब वाराणसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होगी और उन्हें उपस्थित होकर जमानत करानी पड़ेगी. वाराणसी के वकील हरिशंकर पांडेय के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भगवान राम को काल्पनिक कहा था. इस मामले में निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था, जिर पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और राहुल गांधी के सामने एक और कानूनी संकट खड़ा होगा. इस मामले में वकील का कहना है कि अगर ये मुकदमा चलता है और ट्रायल सही निकल गया, तो राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है.

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राहुल गांधी का राम पर बयान
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