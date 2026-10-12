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राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ किया सुप्रीम कोर्ट मार्च,"वोट चोरी" को लेकर दाखिल की याचिका

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"वोट चोरी" को लेकर दाखिल की याचिका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 10:15 PM IST

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कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में अनियमितताओं व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का ‘चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ सोमवार को दिल्ली में चर्चा का केंद्र रहा. राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता ट्रक व बसों में सवार होकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करते हुए निकले. उनकी कानूनी टीम ने अदालत में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का काफिला बाराखंबा रोड से होते हुए मंडी हाउस पहुंचा. राहुल गांधी जिस ट्रक पर सवार थे, उसके पीछे एक बस में विपक्षी दलों के कई सांसद और नेता मौजूद थे. राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता व प्रदर्शनकारी करीब डेढ़ घंटे तक मंडी हाउस पर रुके रहे. पुलिस ने काफिले को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. आखिरकार शाम करीब 6 बजे के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के अन्य बड़े नेता पैदल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कथित वोट चोरी को लेकर याचिका दाखिल की.

कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में अनियमितताओं व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का ‘चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ सोमवार को दिल्ली में चर्चा का केंद्र रहा. राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता ट्रक व बसों में सवार होकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करते हुए निकले. उनकी कानूनी टीम ने अदालत में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का काफिला बाराखंबा रोड से होते हुए मंडी हाउस पहुंचा. राहुल गांधी जिस ट्रक पर सवार थे, उसके पीछे एक बस में विपक्षी दलों के कई सांसद और नेता मौजूद थे. राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता व प्रदर्शनकारी करीब डेढ़ घंटे तक मंडी हाउस पर रुके रहे. पुलिस ने काफिले को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. आखिरकार शाम करीब 6 बजे के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के अन्य बड़े नेता पैदल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कथित वोट चोरी को लेकर याचिका दाखिल की.

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