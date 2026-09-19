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LIVE: इंदौर में जेन-जी के बीच राहुल गांधी, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सीधे बात

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LIVE: इंदौर में जेन-जी के बीच राहुल गांधी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:52 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 7:02 PM IST

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर के भारत जोड़ों ग्राउंड पहुंच चुके हैं. वह 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम में प्रदेश के छात्रों और युवाओं से शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं. राहुल गांधी को सुनने प्रदेश भर से हजारों छात्र इंदौर पहुंचे हैं. खरगोन से भी बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र पहुंचे. वह 4 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हुआ है, वह इस बात को लेकर दुखी हैं. 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर के भारत जोड़ों ग्राउंड पहुंच चुके हैं. वह 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम में प्रदेश के छात्रों और युवाओं से शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं. राहुल गांधी को सुनने प्रदेश भर से हजारों छात्र इंदौर पहुंचे हैं. खरगोन से भी बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र पहुंचे. वह 4 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हुआ है, वह इस बात को लेकर दुखी हैं. 

Last Updated : September 19, 2026 at 7:02 PM IST

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