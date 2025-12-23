जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप गया. उन्होंने कहा कि "हमारे संस्थागत ढांचा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है. हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों, ईडी और सीबीआई को हथियार बना लिया गया है. ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ जीरो केस हैं और ज्यादातर राजनीतिक केस उन लोगों के खिलाफ है जो उनका विरोध करते हैं"

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचा का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक औजार के तौर पर करती हैं. राहुल गांधी ने कहा कि "अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको धमकाया जाता है. बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचा का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक औजार के तौर पर करती है. देखिए बीजेपी के पास कितना पैसा है और विपक्ष के पास कितना पैसा है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संस्थान पर कब्जे के खिलाफ 'प्रतिरोध प्रणाली' बनाएगी". बीजपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया. इससे पहले भी कांग्रेस सांसद बीजेपी पर संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान देश के संस्थागत ढांचा और चुनाव आयोग पर कब्जे का आरोप लगा चुके हैं.