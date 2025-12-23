ETV Bharat / Videos

जर्मनी में राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- ED, CBI और ECI पर सरकार का कब्जा, बीजेपी ने किया पलटवार - RAHUL GANDHI ATTACK ON BJP

thumbnail
राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 8:48 PM IST

1 Min Read
जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप गया. उन्होंने कहा कि "हमारे संस्थागत ढांचा पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है. हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों, ईडी और सीबीआई को हथियार बना लिया गया है. ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ जीरो केस हैं और ज्यादातर राजनीतिक केस उन लोगों के खिलाफ है जो उनका विरोध करते हैं"

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचा का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक औजार के तौर पर करती हैं. राहुल गांधी ने कहा कि "अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको धमकाया जाता है. बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचा का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक औजार के तौर पर करती है. देखिए बीजेपी के पास कितना पैसा है और विपक्ष के पास कितना पैसा है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संस्थान पर कब्जे के खिलाफ 'प्रतिरोध प्रणाली' बनाएगी". बीजपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया. इससे पहले भी कांग्रेस सांसद बीजेपी पर  संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान देश के संस्थागत ढांचा और चुनाव आयोग पर कब्जे का आरोप लगा चुके हैं.

संपादक की पसंद

