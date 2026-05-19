लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे. उन्होंने यहां मीडिया से बात करते हुए आर्थिक मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने चुरुआ में बड़े मंगल पर बजरंग बली के दर्शन किये और केंद्र सरकार पर हमला बोला. यहां बजरंगबली के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ठकुराइन खेड़ा गांव पहुंचे. सासद निधि से बने बारात घर का लोकार्पण किया.और लोगों को सम्बोधित किया. पेट्रोल, डीजल और महंगाई को लेकर हमला बोला.राहुल गांधी ने कहा, "पीएम मोदी देशवासियों को विदेश जाने से मना करते हैं, मगर खुद बार-बार विदेश दौरे पर जाते हैं." राहुल के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया.