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पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, राहुल गांधी कोटा से शुरू करेंगे देशव्यापी अभियान - RAHUL GANDHI

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RAHUL GANDHI KOTA STUDENT CONFERENCE 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 8:35 PM IST

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नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. इसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी, जहां राहुल गांधी छात्रों के साथ एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की खामियों, बढ़ती परीक्षा लागत और भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है. कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के अनुसार, इन कार्यक्रमों में छात्र, शिक्षक, युवा संगठन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल होंगे तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेंगे.

नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. इसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी, जहां राहुल गांधी छात्रों के साथ एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की खामियों, बढ़ती परीक्षा लागत और भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है. कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के अनुसार, इन कार्यक्रमों में छात्र, शिक्षक, युवा संगठन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल होंगे तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेंगे.

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