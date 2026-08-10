प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जवाब आया है. उन्होंने राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती दी है. नड्डा ने जंतर मंतर पर गोली चलने के आरोपों को खारिज कर दिया. इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें संसद आने की हिम्मत नहीं है. नड्डा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष संसद चलने दे. नड्डा ने राहुल गांधी पर झारखंड के छात्रों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी पर नकारात्मक राजनीति और अराजकता फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया.