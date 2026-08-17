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आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी पर उठे सवाल - RAHUL GANDHI GETS RELIEF

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SC से राहुल गांधी को राहत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 5:35 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. इस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई की अनुमति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों पर सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एजेंसी को कोर्ट के निर्देश की जरूरत है?

कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया और कहा कि कोर्ट को 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आदेश क्यों पारित किया? 

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. इस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई की अनुमति नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों पर सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एजेंसी को कोर्ट के निर्देश की जरूरत है?

कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया और कहा कि कोर्ट को 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आदेश क्यों पारित किया? 

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