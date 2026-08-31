हल्द्वानी 'शुद्धीकरण' विवाद में नया मोड़, राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में FIR दर्ज

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के कथित 'शुद्धीकरण' मामले ने अब नया सियासी और कानूनी मोड़ ले लिया है. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की तहरीर पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ BNS की धारा 196, 299 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. बता दें कि 29 अगस्त को राहुल गांधी ने खड़गे के मंच के कथित शुद्धीकरण को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला था और इसे दलितों के प्रति भेदभाव बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.