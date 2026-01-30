केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, "मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि कांग्रेस ने असम को बंदूकों, गोलियों, संघर्षों और मौतों के अलावा क्या दिया है." शाह ने राष्ट्रपति के 'एट होम' कार्यक्रम के दौरान असम का पारंपरिक गमोसा न पहनने के लिए भी राहुल गांधी की आलोचना की.... और दावा किया कि ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा "भाजपा असम की संस्कृति का कोई भी अपमान स्वीकार नहीं करेगी." शाह ने असम को कई परियोजनाओं की सौगत दी. इनमें डिब्रूगढ़ में 284 करोड़ रुपये की लागत से दूसरे विधानसभा परिसर और विधायक छात्रावास की नींव रखना शामिल था, जो शहर को असम के दूसरे प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना का हिस्सा है. शाह ने 238 करोड़ रुपये की लागत से बने खानिकर बहु-विषयक खेल परिसर के पहले चरण का भी उद्घाटन किया और इसके दूसरे चरण की नींव रखी, जिसकी अनुमानित लागत 209 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाएं युवाओं के लिए अवसर पैदा करेंगी और असम के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगी. एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा चाबुआ में 292 करोड़ रुपये की लागत से वन्यजीव स्वास्थ्य और अनुसंधान केंद्र की नींव रखना थी, जिसके बारे में शाह ने कहा कि यह राज्य में संरक्षण प्रयासों और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करेगा. उन्होंने 692 करोड़ रुपये की वेटलैंड बहाली परियोजना की भी शुरुआत की और दावा किया कि केंद्र ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं. शाह ने कहा, "कांग्रेस ने असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा राज्य की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."