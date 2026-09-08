राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से किया इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया. ये समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि की शिकायत के मामले में जारी किया गया था. अपने एक बयान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमांडर-इन-थीफ यानी चोरों का कमांडर कहा था. हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. हालांकि, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखा, ताकि गांधी अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें.