NEET, CBSE विवाद और देश भर में हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर कांग्रेस ने अब सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान को अब पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा. इसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देशभर के 100 से ज्यादा कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों में जाकर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद युवाओं और अभिभावकों में काफी नाराजगी है, जिसे कांग्रेस प्रमुखता से उठा रही है. क्या यह अभियान शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला पाएगा या यह सिर्फ एक सियासी कदम है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें.