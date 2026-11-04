राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी आमने-सामने बहस की चुनौती, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाने की कही बात

नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बैठकर खुली बहस करने की चुनौती दी है। नई दिल्ली में दिए गए बयानों में राहुल ने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री चाहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को इस बहस का जज बना सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोल शुरू कर युवाओं की राय भी मांगी है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से पीएम मोदी को बहस के लिए राजी करने की अपील की है। यह विवाद राहुल गांधी के उन आरोपों के बाद गरमाया है, जिनमें उन्होंने पीएम मोदी के सत्ता में आने पर विदेशी ताकतों के प्रभाव का दावा किया था, जबकि पीएम मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की जयंती पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला था।