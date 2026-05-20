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राहुल गांधी ने PM मोदी और गृह मंत्री को 'गद्दार' कहा, बीजेपी ने बताया जनता का अपमान - RAHUL GANDHI ON PM MODI

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राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 7:10 PM IST

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कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी की है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 'गद्दार' कहा. रायबरेली दौरे के दूसरे दिन राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि अगले 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आएगी, जिसे आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा. तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगा. इस महंगाई का सबसे ज्यादा शिकार हमारे किसान, युवा और महिलाएं होंगे. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश ऐसी आर्थिक हालत कर दी है, कि अब संभलना मुश्किल है. उन्होंने देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया है. देश के संविधान को नरेंद्र मोदी ने फाड़कर फेंक दिया है. अब ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिससे कोई नहीं बच पाएगा. तब नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर रोएंगे. वहीं बीजेपी ने राहुल के बयान को देश की जनता का अपमान बताया है.

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी की है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 'गद्दार' कहा. रायबरेली दौरे के दूसरे दिन राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि अगले 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आएगी, जिसे आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा. तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगा. इस महंगाई का सबसे ज्यादा शिकार हमारे किसान, युवा और महिलाएं होंगे. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश ऐसी आर्थिक हालत कर दी है, कि अब संभलना मुश्किल है. उन्होंने देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया है. देश के संविधान को नरेंद्र मोदी ने फाड़कर फेंक दिया है. अब ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिससे कोई नहीं बच पाएगा. तब नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर रोएंगे. वहीं बीजेपी ने राहुल के बयान को देश की जनता का अपमान बताया है.

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