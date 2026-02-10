ETV Bharat / Videos

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- पूर्व आर्मी चीफ नरवणे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे उनपर भरोसा - RAHUL ATTACKS ON GOVERNMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब पर संसद में गतिरोध जारी है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने जनरल नरवणे के X पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि मेरी किताब अब अवेलेबल है. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि, या तो वह झूठ बोल रहे हैं, जिस पर मुझे यकीन नहीं है, या किताब का पब्लिशर पेंगुइन झूठ बोल रहा है. दोनों सच नहीं बोल सकते.

राहुल गांधी ये ये बयान किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस बयान के बाद आया है, जिसमें पब्लिशर ने कहा था कि एमएम नरवणे की बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इसकी कोई भी कॉपी, प्रिंट या डिजिटल, पब्लिश, बांटी, बेची या पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.

साथ ही, पब्लिशर ने ये भी कहा कि अभी सर्कुलेशन में कोई भी कॉपी, किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए. वह किताब के गैर-कानूनी और बिना इजाजत के प्रसार के खिलाफ कानून के तहत मौजूद उपायों का इस्तेमाल करेगा. बीजेपी नेताओं ने बिना छपी किताब को लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.  

पिछले सप्ताह राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी किताब का जिक्र किया था.. जिस पर काफी हंगामा हुआ.. स्पीकर ने राहुल को सदन में अप्रकाशित किताब का हवाला नहीं देने को कहा और किताब का अंश उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दी. इस बात को लेकर संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा हो रहा है. लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है.  

मामला इस हद तक जा चुका है कि विपक्षी सांसद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं.

पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब पर संसद में गतिरोध जारी है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने जनरल नरवणे के X पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि मेरी किताब अब अवेलेबल है. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि, या तो वह झूठ बोल रहे हैं, जिस पर मुझे यकीन नहीं है, या किताब का पब्लिशर पेंगुइन झूठ बोल रहा है. दोनों सच नहीं बोल सकते.

राहुल गांधी ये ये बयान किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस बयान के बाद आया है, जिसमें पब्लिशर ने कहा था कि एमएम नरवणे की बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इसकी कोई भी कॉपी, प्रिंट या डिजिटल, पब्लिश, बांटी, बेची या पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.

साथ ही, पब्लिशर ने ये भी कहा कि अभी सर्कुलेशन में कोई भी कॉपी, किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए. वह किताब के गैर-कानूनी और बिना इजाजत के प्रसार के खिलाफ कानून के तहत मौजूद उपायों का इस्तेमाल करेगा. बीजेपी नेताओं ने बिना छपी किताब को लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.  

पिछले सप्ताह राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी किताब का जिक्र किया था.. जिस पर काफी हंगामा हुआ.. स्पीकर ने राहुल को सदन में अप्रकाशित किताब का हवाला नहीं देने को कहा और किताब का अंश उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दी. इस बात को लेकर संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा हो रहा है. लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है.  

मामला इस हद तक जा चुका है कि विपक्षी सांसद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL ATTACKS ON GOVERNMENT
राहुल का केंद्र सरकार पर हमला
पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
NARVANE BOOK CONTROVERSY
RAHUL ATTACKS ON GOVERNMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

रीतांजलि और संतोषिनी ने लिखी अनोखी दास्तां

बंधुआ मजदूर से बदलाव के अग्रदूत बनने की कहानी, रीतांजलि और संतोषिनी ने लिखी अनोखी दास्तां

February 9, 2026 at 10:58 PM IST
बालासोर का लेक्चरर, दिल से किसान

बालासोर का लेक्चरर, दिल से किसान, इंटीग्रेटेड फार्मिंग से लाखों की कमाई, कई लोगों की बदली जिंदगी

February 9, 2026 at 10:42 PM IST
Tension and clashes in Manipur

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 20 घरों को जलाने के बाद उखरुल में तनाव, झड़प

February 9, 2026 at 9:27 PM IST
सीएम ने टाटा के नए प्लांट का किया उद्घाटन

तमिलनाडु के रानीपेट में बनेंगी जगुआर लैंड रोवर कारें, सीएम ने टाटा के नए प्लांट का किया उद्घाटन

February 9, 2026 at 8:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.