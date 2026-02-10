पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब पर संसद में गतिरोध जारी है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने जनरल नरवणे के X पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि मेरी किताब अब अवेलेबल है. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि, या तो वह झूठ बोल रहे हैं, जिस पर मुझे यकीन नहीं है, या किताब का पब्लिशर पेंगुइन झूठ बोल रहा है. दोनों सच नहीं बोल सकते.

राहुल गांधी ये ये बयान किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस बयान के बाद आया है, जिसमें पब्लिशर ने कहा था कि एमएम नरवणे की बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और इसकी कोई भी कॉपी, प्रिंट या डिजिटल, पब्लिश, बांटी, बेची या पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.

साथ ही, पब्लिशर ने ये भी कहा कि अभी सर्कुलेशन में कोई भी कॉपी, किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए. वह किताब के गैर-कानूनी और बिना इजाजत के प्रसार के खिलाफ कानून के तहत मौजूद उपायों का इस्तेमाल करेगा. बीजेपी नेताओं ने बिना छपी किताब को लेकर घूमने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

पिछले सप्ताह राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी किताब का जिक्र किया था.. जिस पर काफी हंगामा हुआ.. स्पीकर ने राहुल को सदन में अप्रकाशित किताब का हवाला नहीं देने को कहा और किताब का अंश उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दी. इस बात को लेकर संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा हो रहा है. लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है.

मामला इस हद तक जा चुका है कि विपक्षी सांसद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं.