पीएम मोदी की विदेश यात्रा, सोना खरीदने और पेट्रोल के सीमित इस्तेमाल को लेकर की गई अपील पर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है. हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैश्विक हालात का हवाला देते हुए लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कही थी. उन्होंने एक साल तक सोना खरीदने और विदेश यात्राएं टालने की अपील भी की. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है और लोगों को अब यह बताया जा रहा है कि उन्हें क्या खरीदना है और कैसे खर्च करना है.