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राहुल का पीएम मोदी-शाह पर अब तक का सबसे तीखा हमला, CEC ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा

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राहुल का मोदी-शाह पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 9:09 AM IST

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एक अंग्रेजी अखबर के चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला और CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगा. उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने देश के साथ जो किया है, उसकी जांच की जाएगी. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पिछले तीन सालों से 'वोट-चोरी' का मुद्दा उठा रही है, अब दो चुनाव आयुक्तों ने इसे स्वीकार कर लिया है और ये सच है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव में धांधली कर रहे हैं, दो चुनाव आयुक्तों ने समझदारी भरा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, ये देश के हित में होगा.  

उन्होंने कहा कि भारत में 'एंटी-इंकम्बेंसी' नाम की एक बुनियादी ताकत होती है. भारत में एंटी-इनकम्बेंसी हर सरकार को प्रभावित करती है, लेकिन मोदी, शाह और बीजेपी पर यह गायब हो जाती है. ये समझ में नहीं आता कि एंटी-इनकम्बेंसी कैसे गायब हो जाती है.

एक अंग्रेजी अखबर के चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला और CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगा. उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने देश के साथ जो किया है, उसकी जांच की जाएगी. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पिछले तीन सालों से 'वोट-चोरी' का मुद्दा उठा रही है, अब दो चुनाव आयुक्तों ने इसे स्वीकार कर लिया है और ये सच है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव में धांधली कर रहे हैं, दो चुनाव आयुक्तों ने समझदारी भरा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, ये देश के हित में होगा.  

उन्होंने कहा कि भारत में 'एंटी-इंकम्बेंसी' नाम की एक बुनियादी ताकत होती है. भारत में एंटी-इनकम्बेंसी हर सरकार को प्रभावित करती है, लेकिन मोदी, शाह और बीजेपी पर यह गायब हो जाती है. ये समझ में नहीं आता कि एंटी-इनकम्बेंसी कैसे गायब हो जाती है.

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RAHUL ATTACK ON MODI SHAH CEC

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