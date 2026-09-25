राहुल का पीएम मोदी-शाह पर अब तक का सबसे तीखा हमला, CEC ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा

एक अंग्रेजी अखबर के चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला और CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा मांगा. उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने देश के साथ जो किया है, उसकी जांच की जाएगी. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पिछले तीन सालों से 'वोट-चोरी' का मुद्दा उठा रही है, अब दो चुनाव आयुक्तों ने इसे स्वीकार कर लिया है और ये सच है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव में धांधली कर रहे हैं, दो चुनाव आयुक्तों ने समझदारी भरा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, ये देश के हित में होगा.

उन्होंने कहा कि भारत में 'एंटी-इंकम्बेंसी' नाम की एक बुनियादी ताकत होती है. भारत में एंटी-इनकम्बेंसी हर सरकार को प्रभावित करती है, लेकिन मोदी, शाह और बीजेपी पर यह गायब हो जाती है. ये समझ में नहीं आता कि एंटी-इनकम्बेंसी कैसे गायब हो जाती है.