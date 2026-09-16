'अमेरिकी कंपनियों के आगे घुटने टेके', ₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

देश में UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर जोरदार सियासत शुरू हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर UPI ट्रांजैक्शन का गणित समझाते हुए राहुल ने दावा किया कि ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भले ही ऐसे ट्रांजैक्शन सिर्फ 5% हों, लेकिन कुल वैल्यू का 65% हिस्सा यही है, जिसका सीधा बोझ घूम-फिरकर आम ग्राहक की जेब पर ही पड़ेगा.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह भी गंभीर आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव में आकर सरकार ने भारत की 'जीरो-एमडीआर' नीति से समझौता कर लिया है और उनके सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है.