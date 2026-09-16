ETV Bharat / Videos

'अमेरिकी कंपनियों के आगे घुटने टेके', ₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RAHUL GANDHI ON UPI PAYMENT RULES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश में UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर जोरदार सियासत शुरू हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर UPI ट्रांजैक्शन का गणित समझाते हुए राहुल ने दावा किया कि ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भले ही ऐसे ट्रांजैक्शन सिर्फ 5% हों, लेकिन कुल वैल्यू का 65% हिस्सा यही है, जिसका सीधा बोझ घूम-फिरकर आम ग्राहक की जेब पर ही पड़ेगा.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह भी गंभीर आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव में आकर सरकार ने भारत की 'जीरो-एमडीआर' नीति से समझौता कर लिया है और उनके सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है.

देश में UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर जोरदार सियासत शुरू हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर UPI ट्रांजैक्शन का गणित समझाते हुए राहुल ने दावा किया कि ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भले ही ऐसे ट्रांजैक्शन सिर्फ 5% हों, लेकिन कुल वैल्यू का 65% हिस्सा यही है, जिसका सीधा बोझ घूम-फिरकर आम ग्राहक की जेब पर ही पड़ेगा.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह भी गंभीर आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव में आकर सरकार ने भारत की 'जीरो-एमडीआर' नीति से समझौता कर लिया है और उनके सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPI TRANSACTION FEE
MDR ON UPI
MODI GOVERNMENT
ZERO MDR POLICY
RAHUL GANDHI

संबंधित ख़बरें

पाकिस्तान ने जैश प्रमुख मसूद अजहर पर बढ़ाई इनाम की राशि

पाकिस्तान ने जैश प्रमुख मसूद अजहर पर बढ़ाई इनाम की राशि, भारत ने बताया आंख में धूल झोंकने वाली हरकत

September 15, 2026 at 11:16 PM IST
गुरुग्राम हिट एंड रन केस

गुरुग्राम हिट एंड रन केस: आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, महिला बाइकर को मारी थी कार से टक्कर

September 15, 2026 at 9:27 PM IST
UPI PAYMENT NEW RULES 2026

UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, ₹2000 तक के पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज; जानें बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन पर क्या है नियम?

September 15, 2026 at 9:10 PM IST
KARNATAKA BELAGAVI HOUSE FIRE 4 DEAD

बप्पा के स्वागत के बाद पसरा मातम, फ्रिज फटने से घर में लगी भीषण आग; एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

September 15, 2026 at 8:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.