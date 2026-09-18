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राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, बोले- पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस

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राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 4:43 PM IST

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर BJP और चुनाव आयोग पर हमला बोला है. TMC का नाम पर चुनाव चिह्न को फ्रीज किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने दोनों की आलोचना की है. राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर विपक्षी ताकतों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया 'एक्स' पर राहुल गांधी ने लिखा कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी (NCP) और अब तृणमूल कांग्रेस. हर बार एक ही पैटर्न देखने को मिलता है. BJP और चुनाव आयोग मिलकर किसी पार्टी को तोड़ते हैं. फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है. जब पूरी पार्टी ही चुराई जा सकती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि करोड़ों भारतीयों के वोट भी चुराए जा सकते हैं. वोटों की चोरी, सरकार की चोरी और अब पार्टी की चोरी, ये सब हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुरक्षा करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में सक्रिय रूप से नाकाम हो रहा है और इसके बजाय चुनाव नतीजों को पलटने में बीजेपी की मदद कर रहा है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर BJP और चुनाव आयोग पर हमला बोला है. TMC का नाम पर चुनाव चिह्न को फ्रीज किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने दोनों की आलोचना की है. राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर विपक्षी ताकतों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया 'एक्स' पर राहुल गांधी ने लिखा कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी (NCP) और अब तृणमूल कांग्रेस. हर बार एक ही पैटर्न देखने को मिलता है. BJP और चुनाव आयोग मिलकर किसी पार्टी को तोड़ते हैं. फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है. जब पूरी पार्टी ही चुराई जा सकती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि करोड़ों भारतीयों के वोट भी चुराए जा सकते हैं. वोटों की चोरी, सरकार की चोरी और अब पार्टी की चोरी, ये सब हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुरक्षा करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में सक्रिय रूप से नाकाम हो रहा है और इसके बजाय चुनाव नतीजों को पलटने में बीजेपी की मदद कर रहा है.

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