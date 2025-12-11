लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई थी. संसद के बाहर भी गुरुवार को इस पर सियासत देखने को मिली. राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि अमित शाह गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे. वह बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में हैं. कल यह सबने देखा. मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया. मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी कि वे पार्लियामेंट में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें. मुझे कोई जवाब नहीं मिला."

दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और लोकसभा LoP पर हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला बोलते हुए कहा, "राहुल गांधी हिट-एंड-रन फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वह वॉकआउट कर जाते हैं, यही उनकी डेमोक्रेसी है. उनमें सच सुनने की ताकत नहीं है."

लोकसभा में बुधवार को तनाव तब बढ़ गया जब अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के आरोपों को लेकर तीखी बहस हुई. गांधी ने बार-बार शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे भी शामिल थे.

शाह ने सख़्ती से जवाब देते हुए कहा, "संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी और जोर देकर कहा कि वह सभी सवालों का जवाब अपने क्रम में देंगे. शाह ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) का भी बचाव किया और इसे वोटर रोल को साफ-सुथरा करने के लिए एक जरूरी प्रोसेस बताया.

विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब वे जीते तो उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ की और जब हारे तो उस पर हमला किया. शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने से टकराव और बढ़ गया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.