शाह मानहानि केस: राहुल गांधी ने कोर्ट में हुए पेश, आरोपों से किया इनकार, 9 मार्च को अगली सुनवाई - RAHUL GANDHI APPEARS IN COURT

राहुल गांधी ने कोर्ट में हुए पेश (ETV Bharat)

Published : February 20, 2026 at 5:58 PM IST

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बयान दर्ज कराने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कोर्ट में आरोपों से इनकार किया, कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, कोर्ट के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा था. वे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. 2018 कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी पर अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे थे. बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. दिसंबर 2023 में, कोर्ट में पेश न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. उन्होंने फरवरी 2024 में सरेंडर कर दिया था.कोर्ट  उन्हें 25,000 रुपये के दो बॉन्ड पर जमानत दे दी थी. 26 जुलाई, 2024 को, राहुल गांधी ने अपना पहला बयान दर्ज कराया था.जिसमें उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए पॉलिटिकल साज़िश करार दिया था.. इसके बाद राहुल गांधी राम चेत मोची की दुकान पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की. लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पहली बार रामचेत के दुकान पहुंचे थे. उनकी दुकान पर जुते की सिलाई की थी.  बाद में उन्हें सिलाई मशीन भेजी थी.

