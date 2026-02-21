राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उनके दौरे को लेकर सियासी विरोध भी देखने को मिला. मुंबई पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलुंड टोल नाका पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया. हालांकि, किसी टकराव को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.

भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को इस केस में अपना नया जमानतदार पेश किया. दरअसल, उनके पहले जमानतदार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का दिसंबर 2025 में निधन हो गया था, जिसके बाद कोर्ट ने नई जमानत प्रक्रिया पूरी करने को कहा था.

यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है. RSS कार्यकर्ता राजेश कुंते ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने एक रैली में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ होने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया.