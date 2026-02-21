ETV Bharat / Videos

RSS मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश, भिवंडी में BJP का विरोध प्रदर्शन - RAHUL GANDHI APPEARS IN COURT

RSS मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 8:35 PM IST

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मानहानि केस में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उनके दौरे को लेकर सियासी विरोध भी देखने को मिला. मुंबई पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलुंड टोल नाका पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया. हालांकि, किसी टकराव को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.  

भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को इस केस में अपना नया जमानतदार पेश किया. दरअसल, उनके पहले जमानतदार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का दिसंबर 2025 में निधन हो गया था, जिसके बाद कोर्ट ने नई जमानत प्रक्रिया पूरी करने को कहा था.  

यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है. RSS कार्यकर्ता राजेश कुंते ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने एक रैली में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ होने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया. 

RAHUL GANDHI APPEARS IN COURT
राहुल गांधी कोर्ट में पेश
RSS मानहानि केस
भिवंडी में BJP का विरोध प्रदर्शन
ETV Bharat Hindi Team

