5 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए लॉन्च की योजना

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं लॉन्च कीं. उन्होंने तेलंगाना में गिग वर्कर्स को मिलने वाली योजनाओं का एलान किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में गिग वर्कर्स के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा की और कहा कि इसके जरिए हर डिलीवरी से होने वाली कमाई का एक प्रतिशत सीधे गिग वर्कर्स के बैंक खाते में जमा किया जाएगा. सीएम ने राज्य में गिग वर्कर्स एक्ट लागू करने का एलान किया. कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि नया कानून लागू होने के बाद अब डिलीवरी, लेबर और कमाई से जुड़ी सारी जानकारी अब सीधे गिगवर्कर्स के मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगी.

राहुल गांधी ने कहा कि हैदराबाद और राज्य के सभी दूसरे शहरों में राइडर्स के आराम करने के लिए वाई-फाई की सुविधा वाली जगहें बनाई जाएंगी. इसके अलावा, उन्होंने गिग वर्कर्स को पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सेविंग्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास कदम उठाने का आश्वासन दिया.