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राहुल गांधा ने दिल्ली पुलिस पर लगाया महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार का आरोप, कहा- अमित शाह को जवाब देना चाहिए

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महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार का आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2026 at 9:14 PM IST

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सीनियर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रोस्टेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है. इस मामले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है. X पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, एक महिला पत्रकार ने जंतर-मंतर पर एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. घंटों से सैकड़ों पत्रकार वहां सिर्फ एक मांग के साथ बैठे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए. क्या यह पुलिस का बेसिक काम नहीं है? उन्होंने वह भी नहीं किया है.'

आगे उन्होंने लिखा, 'एक सरकार जो एक महिला की शिकायत भी दर्ज करने से डरती है. वह आखिर किसकी सुरक्षा कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है. अमित शाह जी, आप कहां हैं? आपको इसका जवाब देना होगा. आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि आरोपों की स्वतंत्र जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी.  

सीनियर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रोस्टेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है. इस मामले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है. X पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, एक महिला पत्रकार ने जंतर-मंतर पर एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. घंटों से सैकड़ों पत्रकार वहां सिर्फ एक मांग के साथ बैठे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए. क्या यह पुलिस का बेसिक काम नहीं है? उन्होंने वह भी नहीं किया है.'

आगे उन्होंने लिखा, 'एक सरकार जो एक महिला की शिकायत भी दर्ज करने से डरती है. वह आखिर किसकी सुरक्षा कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है. अमित शाह जी, आप कहां हैं? आपको इसका जवाब देना होगा. आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि आरोपों की स्वतंत्र जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी.  

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