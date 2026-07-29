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दिल्ली NEET प्रदर्शन में चले थे प्लास्टिक के छर्रे: RAF ने DCP के निर्देश पर दागी थीं पैलेट गन की 8 गोलियां, रिपोर्ट में खुलासा - AMIT SHAH NEET

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RAF USED PLASTIC PELLET GUNS IN DELHI NEET PROTEST (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 5:42 PM IST

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पैलेट गन और कम घातक हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है. संसद मार्ग थाने की डायरी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर RAF ने आंसू गैस के गोलों के साथ-साथ पैलेट गन से गोलियां चलाई थीं, जिनमें प्लास्टिक के छर्रे शामिल थे. इस घटना पर विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है. विवाद बढ़ने के बाद RAF ने फैसला लिया है कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से आए जवानों को तुरंत भीड़ नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि वे नए सुरक्षा माहौल में ढल सकें.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पैलेट गन और कम घातक हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है. संसद मार्ग थाने की डायरी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर RAF ने आंसू गैस के गोलों के साथ-साथ पैलेट गन से गोलियां चलाई थीं, जिनमें प्लास्टिक के छर्रे शामिल थे. इस घटना पर विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है. विवाद बढ़ने के बाद RAF ने फैसला लिया है कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से आए जवानों को तुरंत भीड़ नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि वे नए सुरक्षा माहौल में ढल सकें.

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