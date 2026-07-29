दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पैलेट गन और कम घातक हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है. संसद मार्ग थाने की डायरी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर RAF ने आंसू गैस के गोलों के साथ-साथ पैलेट गन से गोलियां चलाई थीं, जिनमें प्लास्टिक के छर्रे शामिल थे. इस घटना पर विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है. विवाद बढ़ने के बाद RAF ने फैसला लिया है कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से आए जवानों को तुरंत भीड़ नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि वे नए सुरक्षा माहौल में ढल सकें.