रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले मंगलीबाई रावटे, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. उसके बाद प्रश्नकार शुरू हुआ. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. ओपी चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संख्या 2 ऑफ 2005) की धारा 15-ए की उपधारा (3) के अनुसार, अधिसूचना संख्या एफएन नियम/716/2025-कॉमटैक्स धारा (93), पटल पर रखेंगे. आज सदन में 77 ध्यानाकार्षण लगाए गए हैं. इसके बाद याचिकाएं पेश की जाएंगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.