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QUAD Summit 2026: चीन की बढ़ती ताकत के बीच भारत में जुटीं दुनिया की बड़ी शक्तियां - QUAD SUMMIT 2026

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QUAD Summit 2026 in India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 1:43 PM IST

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QUAD Summit 2026 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक मंच पर जुटे, जहां इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, सप्लाई चेन और समुद्री सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.एस जयशंकर ने कहा कि भरोसेमंद और पारदर्शी साझेदारी दुनिया की जरूरत बन चुकी है. इस बैठक को चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है. मार्को रुबियो, पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए. क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और कनेक्टिविटी पर मिलकर काम करने पर जोर दिया. विशेषज्ञ इसे इंडो-पैसिफिक में नए शक्ति संतुलन की दिशा में बड़ा रणनीतिक कदम मान रहे हैं.

QUAD Summit 2026 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक मंच पर जुटे, जहां इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, सप्लाई चेन और समुद्री सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.एस जयशंकर ने कहा कि भरोसेमंद और पारदर्शी साझेदारी दुनिया की जरूरत बन चुकी है. इस बैठक को चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है. मार्को रुबियो, पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए. क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और कनेक्टिविटी पर मिलकर काम करने पर जोर दिया. विशेषज्ञ इसे इंडो-पैसिफिक में नए शक्ति संतुलन की दिशा में बड़ा रणनीतिक कदम मान रहे हैं.

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