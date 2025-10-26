रिसॉर्ट के सोफे से निकला 6 फीट का विशालकाय अजगर, मच गया हड़कंप - PYTHON IN DHAMTARI
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2025 at 10:13 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक रिसॉर्ट के अंदर रविवार को अफरा तफरी मच गई. यहां एक सोफे के अंदर से जो की फुसफुसाहट की आवाज आई. उसके बाद लोगों की सांसे थम गई. जब लोगों ने नीचे देखा तो एक विशालकाय अजगर सोफे के नीचे लिपटा हुआ था. उसके बाद सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को फोन पर सूचना दी गई. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने सोफे का उल्टा कर दिया. उसके बाद जिसने भी 6 फीट के अजगर को देखा उनके होश उड़ गए. यहां सोफे के अंदर एक अजगर बड़े आराम से लिपट कर बैठा हुआ था. सर्प मित्र ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सोफे से निकालकर जंगल में छोड़ दिया. गनीमत रही की अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी.
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक रिसॉर्ट के अंदर रविवार को अफरा तफरी मच गई. यहां एक सोफे के अंदर से जो की फुसफुसाहट की आवाज आई. उसके बाद लोगों की सांसे थम गई. जब लोगों ने नीचे देखा तो एक विशालकाय अजगर सोफे के नीचे लिपटा हुआ था. उसके बाद सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को फोन पर सूचना दी गई. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने सोफे का उल्टा कर दिया. उसके बाद जिसने भी 6 फीट के अजगर को देखा उनके होश उड़ गए. यहां सोफे के अंदर एक अजगर बड़े आराम से लिपट कर बैठा हुआ था. सर्प मित्र ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सोफे से निकालकर जंगल में छोड़ दिया. गनीमत रही की अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी.