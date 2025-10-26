ETV Bharat / Videos

रिसॉर्ट के सोफे से निकला 6 फीट का विशालकाय अजगर, मच गया हड़कंप - PYTHON IN DHAMTARI

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 10:13 PM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक रिसॉर्ट के अंदर रविवार को अफरा तफरी मच गई. यहां एक सोफे के अंदर से जो की फुसफुसाहट की आवाज आई. उसके बाद लोगों की सांसे थम गई. जब लोगों ने नीचे देखा तो एक विशालकाय अजगर सोफे के नीचे लिपटा हुआ था. उसके बाद सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को फोन पर सूचना दी गई. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने सोफे का उल्टा कर दिया. उसके बाद जिसने भी 6 फीट के अजगर को देखा उनके होश उड़ गए. यहां सोफे के अंदर एक अजगर बड़े आराम से लिपट कर बैठा हुआ था. सर्प मित्र ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सोफे से निकालकर जंगल में छोड़ दिया. गनीमत रही की अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी. 

DHAMTARI CHINHARI RESORT
PYTHON CREATES PANIC IN DHAMTARI
RUDRI ROAD
छत्तीसगढ़ न्यूज
PYTHON IN DHAMTARI

ETV Bharat Chhattisgarh Team

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

