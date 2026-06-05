पुतिन ने PM मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- भारत पर दबाव बनाना बेकार, देशहित में फैसले लेते हैं मोदी - VLADIMIR PUTIN
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Published : June 5, 2026 at 2:05 PM IST
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में PM मोदी और भारत की खुलकर सराहना की. पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र है और उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास की महत्वपूर्ण ताकत बन रही है.उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन मोदी पर दबाव डालना बेकार है क्योंकि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है. पुतिन ने भारत-रूस संबंधों को दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी बताया और विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार जल्द ही 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है. उनके बयान को वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में PM मोदी और भारत की खुलकर सराहना की. पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र है और उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास की महत्वपूर्ण ताकत बन रही है.उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन मोदी पर दबाव डालना बेकार है क्योंकि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है. पुतिन ने भारत-रूस संबंधों को दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी बताया और विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार जल्द ही 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है. उनके बयान को वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है.