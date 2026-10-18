मां दुर्गा की आराधना और 47 साल की परंपरा, खास है पुष्प विहार की पूजा

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार में दुर्गा पूजा की परंपरा इस साल अपने 47वें वार्षिक आयोजन तक पहुंच गई है. वर्ष 1980 में छोटी-सी शुरुआत से शुरू हुआ यह सफर आज आस्था और सांस्कृतिक एकजुटता की पहचान बन चुका है. इस बार आयोजन 16 से 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है. दुर्गा पूजा का धार्मिक महत्व मां दुर्गा और महिषासुर की पौराणिक कथा से जुड़ा है. मान्यता है कि देवी ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था. पूजा के पांच प्रमुख दिनों में महाषष्ठी, महा सप्तमी, महा अष्टमी, महा नवमी और विजयादशमी शामिल हैं. महा सप्तमी पर नवपत्रिका पूजा का विशेष महत्व है. इसमें नौ प्रकार की वनस्पतियों को देवी के प्रतीक के रूप में स्थापित कर पूजा की जाती है. यह अनुष्ठान प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है. ढाक की गूंज, आरती और श्रद्धालुओं की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाती है. समिति के अनुसार, 8 नवंबर को काली पूजा भी प्रस्तावित है.