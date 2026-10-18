ETV Bharat / Videos

मां दुर्गा की आराधना और 47 साल की परंपरा, खास है पुष्प विहार की पूजा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रमेश बिधूड़ी,पूर्व सांसद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2026 at 10:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार में दुर्गा पूजा की परंपरा इस साल अपने 47वें वार्षिक आयोजन तक पहुंच गई है. वर्ष 1980 में छोटी-सी शुरुआत से शुरू हुआ यह सफर आज आस्था और सांस्कृतिक एकजुटता की पहचान बन चुका है. इस बार आयोजन 16 से 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है. दुर्गा पूजा का धार्मिक महत्व मां दुर्गा और महिषासुर की पौराणिक कथा से जुड़ा है. मान्यता है कि देवी ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था. पूजा के पांच प्रमुख दिनों में महाषष्ठी, महा सप्तमी, महा अष्टमी, महा नवमी और विजयादशमी शामिल हैं. महा सप्तमी पर नवपत्रिका पूजा का विशेष महत्व है. इसमें नौ प्रकार की वनस्पतियों को देवी के प्रतीक के रूप में स्थापित कर पूजा की जाती है. यह अनुष्ठान प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है. ढाक की गूंज, आरती और श्रद्धालुओं की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाती है. समिति के अनुसार, 8 नवंबर को काली पूजा भी प्रस्तावित है.

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार में दुर्गा पूजा की परंपरा इस साल अपने 47वें वार्षिक आयोजन तक पहुंच गई है. वर्ष 1980 में छोटी-सी शुरुआत से शुरू हुआ यह सफर आज आस्था और सांस्कृतिक एकजुटता की पहचान बन चुका है. इस बार आयोजन 16 से 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है. दुर्गा पूजा का धार्मिक महत्व मां दुर्गा और महिषासुर की पौराणिक कथा से जुड़ा है. मान्यता है कि देवी ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था. पूजा के पांच प्रमुख दिनों में महाषष्ठी, महा सप्तमी, महा अष्टमी, महा नवमी और विजयादशमी शामिल हैं. महा सप्तमी पर नवपत्रिका पूजा का विशेष महत्व है. इसमें नौ प्रकार की वनस्पतियों को देवी के प्रतीक के रूप में स्थापित कर पूजा की जाती है. यह अनुष्ठान प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है. ढाक की गूंज, आरती और श्रद्धालुओं की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाती है. समिति के अनुसार, 8 नवंबर को काली पूजा भी प्रस्तावित है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
PUSHP VIHAR DURGA PUJA
MAHASAPTAMI RITUALS
पुष्प विहार में दुर्गा पूजा
DURGA PUJA AT PUSHP VIHAR

संबंधित ख़बरें

aiia

AIIA ने 10 साल में 37.74 लाख मरीजों को दीं स्वास्थ्य सेवाएं

October 17, 2026 at 5:45 PM IST
धूमधाम से मनाई गई दुर्गा पूजा

दिल्ली: रोहिणी बंगाली मंदिर धूमधाम से मनाई गई दुर्गा पूजा

October 17, 2026 at 7:59 AM IST
विरोध प्रदर्शन का खान मार्केट पर असर

दिल्ली में प्रदर्शन के चलते खान मार्केट के व्यापारियों की चिंता बढ़ी, एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे गुहार

October 12, 2026 at 9:05 PM IST
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल

राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का समर्थन, मुस्लिम समुदाय से शामिल होने की अपील

October 12, 2026 at 5:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.